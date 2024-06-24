بالإسعاف الجوي.. تجمع الشرقية الصحي يتمكن من نقل حالتين إسعافيتين لمواطنيْن

قام تجمع الشرقية الصحي، بالتعاون مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بوزارة الصحة، وبالترتيب مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بنقل حالتين، الأولى لمواطن يبلغ 27 عاماً، والحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 53 عاماً.
جاء ذلك بعد تفعيل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع.
وتمثلت الحالة الأولى في مواطن تعرض لحادث سير، مما أدى إلى إصابات متعددة، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وتم نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى النعيرية العام عبر مهبط مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مستشفى الجبيل العام، حيث هبطت الطائرة في مهبط مستشفى الجبيل العام.
أما الحالة الثانية فكانت لمواطن يبلغ 53 عاماً تعرض إلى لأزمة قلبية حادة وتم نقل المريض كذلك عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، حيث هبطت الطائرة في مهبط مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وتم استلام المريض من قبل طاقم طبي مختص من مركز سعود البابطين
يشار إلى أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي تعمل، بالترتيب مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية بالوزارة، على تحسين تقديم الرعاية الصحية للمرضى باختصار مدة النقل وتجنب مخاطر النقل البري وخاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة لنقل بأسرع ما يمكن لتقديم الرعاية الصحية المناسبة بالمكان المناسب والوقت المناسب، سعياً من التجمع لضمان رحلة علاجية آمنة للمستفيد ورفع مستوى رضاه.