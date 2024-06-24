بالإسعاف الجوي.. تجمع الشرقية الصحي يتمكن من نقل حالتين إسعافيتين لمواطنيْن

وتمثلت الحالة الأولى في مواطن تعرض لحادث سير، مما أدى إلى إصابات متعددة، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وتم نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مستشفى النعيرية العام عبر مهبط مستشفى الأمير سلطان في مليجه إلى مستشفى الجبيل العام، حيث هبطت الطائرة في مهبط مستشفى الجبيل العام.