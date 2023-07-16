"أجدان" تباشر البيع في "دارة الفرسان" في ضاحية الفرسان بالرياض

بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، أعلنت شركة أجدان للتطوير العقاري انطلاق عمليات البيع في مشروع دارة الفرسان، الذي يقع ضمن مساحة تتخطى 299 ألف متر مربع بضاحية الفرسان شمال شرق مدينة الرياض، وذلك ضمن برنامجها للمشاريع السكنية "دارة"، الذي يهدف لتقديم حلول سكنية بميزات تنافسية حول السعودية.
وكشفت الشركة أن مشروع دارة الفرسان يوفر أكثر من 600 وحدة سكنية ذات تصميم مميز بخيارات سكنية، تشمل فلل بأربعة نماذج، ومساحات مختلفة تتراوح مسطحات بنائها بين 334 و362 مترًا مربعًا، تم تصميمها بمكونات معمارية معاصرة ضمن حي نموذجي، يحقق الراحة والرفاهية، والخصوصية للأسرة السعودية، وبأسعار تنافسية، إضافة إلى الخدمات الحيوية والحدائق التي تميزت بها الضاحية.
ويشكل التوزيع المعماري لدارة الفرسان سمة فارقة في استغلال المساحات، والتميز بالواجهات التي أضافت طابعًا معماريًّا معاصرًا مستمدًّا من هوية المنطقة والطراز السلماني.
ويمكن الوصول لمبيعات "دارة الفرسان" من خلال زيارة معرض المبيعات في مركز "سكني" الشامل بالرياض، أو منصات سكني الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن شركة أجدان للتطوير العقاري، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، تستهدف طرح ما يزيد على 2600 فيلا في مدن ومحافظات عدة بالسعودية، منها 606 فلل بضاحية الفرسان بالرياض، و472 فيلا بمجتمع قمرة بصفوى، و580 فيلا بمجتمع المكيمن بالمدينة المنورة، و532 فيلا بضاحية سدايم بجدة، و499 فيلا بمكة المكرمة.