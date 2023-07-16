"أجدان" تباشر البيع في "دارة الفرسان" في ضاحية الفرسان بالرياض

ويمكن الوصول لمبيعات "دارة الفرسان" من خلال زيارة معرض المبيعات في مركز "سكني" الشامل بالرياض، أو منصات سكني الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن شركة أجدان للتطوير العقاري، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، تستهدف طرح ما يزيد على 2600 فيلا في مدن ومحافظات عدة بالسعودية، منها 606 فلل بضاحية الفرسان بالرياض، و472 فيلا بمجتمع قمرة بصفوى، و580 فيلا بمجتمع المكيمن بالمدينة المنورة، و532 فيلا بضاحية سدايم بجدة، و499 فيلا بمكة المكرمة.