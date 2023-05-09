"مرحلة انتقالية تشتهر بالتقلبات".. "الحصيني": صيف عادي وللأمطار معدلات!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إننا نمرّ بأجواء "مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف، وهي مرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح مغبرة وارتفاع في الحرارة وأحيانًا أمطار"؛ مشيرًا إلى أن "من فضل الله علينا أن الحَر لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل متدرج".
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، أن المؤشرات الأولية للنماذج العددية للطقس، تذهب إلى أنه يُتوقع أن يكون الصيف لهذا العام صيفًا عاديًّا من ناحية الحرارة، ومتوقع أن تكون حول معدلاتها الطبيعية إلا في حالة هطول الأمطار فإن الحرارة تخف، وبمجرد انتهاء الأمطار تعود إلى معدلاتها الطبيعية".
وأضاف: "ربما نشاهد أمطارًا صيفية حولَ إلى أعلى من المعدل السنوي على معظم المناطق، يُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية، ومتوقع أن تكون فيها الأمطار حولَ إلى أقل من المعدل السنوي، وهذه توقعاتٌ التغيير فيها وارد والله أعلم".
وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية).