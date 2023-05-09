"مرحلة انتقالية تشتهر بالتقلبات".. "الحصيني": صيف عادي وللأمطار معدلات!

وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية).