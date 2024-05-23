المملكة تستهدف إنتاج 16.2 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا

أكد مدير التخطيط بوكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سعود المرشد، أن القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في المملكة تبلغ حاليًا 9.4 مليون متر مكعب في اليوم، وتستهدف الوصول إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أن المملكة نجحت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية ضخمة تتضمن المواصفات الفنية والمكانية لجميع الأصول في مناطق إمداد المياه، وأنه يعمل على تطبيق استخدامها للتقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإدارة والتخطيط.