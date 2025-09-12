صافرة يونانية تضبط لقاء الاتفاق والأهلي.. والبلوي يقود مباراة الاتحاد والفتح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي تقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
وعَيَّن الاتحاد طاقم تحكيم أوروبي لإدارة لقاء الاتفاق وضيفه الأهلي، والذي يجمع بين الفريقين على ملعب "إيجو" بالدمام.
واختير طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبولوس حكمًا للساحة، ويساعده مواطناه بوليكروس كوستارس مساعد أول، ولازاروس ديميترياديس مساعد ثانٍ، فيما سيتولى ستيفانوس كومباراكيس الإشراف على غرفة الفيديو، بمساعدة الحكم السعودي ياسر السلطان.
وأسندت للحكم ماجد الشمراني إدارة مباراة الشباب وضيفه الحزم، على أن يعاونه كل من هشام الرفاعي وعمر الجمل، في حين سيشرف شكري الحنفوش على غرفة الفيديو، بمساعدة عيسى الخيبري.
وكُلِّف فيصل البلوي بقيادة لقاء الاتحاد ونظيره الفتح، حيث سيعاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة فريح الجلعود، وبمساعدة مؤيد المسجن.