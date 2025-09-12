صافرة يونانية تضبط لقاء الاتفاق والأهلي.. والبلوي يقود مباراة الاتحاد والفتح

وأسندت للحكم ماجد الشمراني إدارة مباراة الشباب وضيفه الحزم، على أن يعاونه كل من هشام الرفاعي وعمر الجمل، في حين سيشرف شكري الحنفوش على غرفة الفيديو، بمساعدة عيسى الخيبري.