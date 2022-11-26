إطلاق "فعاليات السعودية" لتسهيل وسرعة وصول الزوار لمواقع الفعاليات

وتُمَكن المنصةُ المستخدمَ من اختيار الفعاليات التي تناسب رغباته، وإتاحة مواقع المناطق وطرق الوصول إليها، والوصول إلى منصات شراء التذاكر، إلى جانب دعم الجهات المسؤولة عبر تقديم قاعدة بيانات جاهزة، ومساحات خاصة للرعاة؛ وذلك وصولًا إلى تطبيق الهوية الخاصة بالمواسم والفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.