نجران.. "الفوانيس الرمضانية" تشهد حضورًا لافتًا والمشغولات الخوصية تجذب الزوار

وأوضحت الحرفية سلام مبروك، وهي في العقد السادس من العمر ومهتمة بصناعة أحد المنتجات الخوصية، أنها تعمل في حرفة الصناعات الخوصية منذ كانت في عمر السابعة، وتعلّمت المهنة من جدتها والدة أمها، وأن المشغولات الخوصية تختلف بسعرها حسب الحجم وجودة الصناعة ووقت الصنع؛ فمنها ما يستغرق يومًا، ومنها ما يصل إلى عشرة أيام.