"يلو" الراعي الرئيسي لفريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب

وبهذه المناسبة تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد قائلاً: نسعد في "يلو" باستمرار شراكتنا مع نادي الشباب، بعد أن تم تجديد رعاية "يلو" لفريق كرة القدم للسيدات بالنادي، والتي تأتي كجزء من رسالتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تتضمن دعم ومساندة العديد من القطاعات التي تصب في خدمة المجتمع صحياً وثقافياً ورياضياً، بالإضافة إلى إطلاق ورعاية المبادرات والأنشطة الهادفة، واستمرار رعاية "يلو" لفريق السيدات لكرة القدم بنادي الشباب يأتي ضمن الاهتمام بالنشاط الرياضي الذي يعد من الأنشطة الحيوية التي أولتها رؤية 2030 اهتماماً كبيراً، حيث يجد متابعة ومشاركة من معظم أفراد المجتمع، وكان لـ "يلو" مساهمات بارزة فيه من خلال رعاية دوري "يلو" وعدد من أندية دوري روشن، بالإضافة للعديد من البطولات في مختلف الألعاب خلال الأعوام الماضية.