"يلو" الراعي الرئيسي لفريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب

تم رسمياً إعلان تجديد رعاية شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" لفريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب كراعي رئيسي لمدة موسم رياضي، بعد أن تم توقيع عقد التجديد بين نائب الرئيس التنفيذي لـ"يلو" الأستاذ حمد الحميّد والرئيس التنفيذي لنادي الشباب الاستاذ خليف الهويشان ، في مقر نادي الشباب. وسوف يظهر شعار "يلو" على القميص الرسمي لفريق كرة قدم السيدات بنادي الشباب طيلة مدة الرعاية.
وبهذه المناسبة تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد قائلاً: نسعد في "يلو" باستمرار شراكتنا مع نادي الشباب، بعد أن تم تجديد رعاية "يلو" لفريق كرة القدم للسيدات بالنادي، والتي تأتي كجزء من رسالتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تتضمن دعم ومساندة العديد من القطاعات التي تصب في خدمة المجتمع صحياً وثقافياً ورياضياً، بالإضافة إلى إطلاق ورعاية المبادرات والأنشطة الهادفة، واستمرار رعاية "يلو" لفريق السيدات لكرة القدم بنادي الشباب يأتي ضمن الاهتمام بالنشاط الرياضي الذي يعد من الأنشطة الحيوية التي أولتها رؤية 2030 اهتماماً كبيراً، حيث يجد متابعة ومشاركة من معظم أفراد المجتمع، وكان لـ "يلو" مساهمات بارزة فيه من خلال رعاية دوري "يلو" وعدد من أندية دوري روشن، بالإضافة للعديد من البطولات في مختلف الألعاب خلال الأعوام الماضية.
وأتمنى التوفيق لفريق كرة القدم للسيدات بنادي الشباب لمواصلة تقديم النتائج المميزة والمنافسة على البطولات المقبلة.
من جانبها عبّرت المدير التنفيذي لفريق السيدات بنادي الشباب صاحبة السمو الملكي الاميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد عن اعتزاز النادي بالشراكة مع علامة تجارية رائدة في مجالها مثل يلو واكدت بأن نادي الشباب يتطلع لمزيد من النجاحات سويًا في الموسم الرياضي 2024/2025م
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حيث تمتد خبرة يلو لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتؤخذ في عين الاعتبار كل خطوة تجعل رحلتهم أسهل وأسرع. اعرف أكثر