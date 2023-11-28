مدينة الرياض تفوز بتنظيم "إكسبو 2030".. وتخطف أنظار العالم

نجحت مدينة الرياض في خطف أنظار العالم، والفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي بعد انتهاء عملية التصويت الإلكتروني للدول المشاركة، مساء اليوم الثلاثاء في باريس، وبعد منافسة من مدينة "بوسان" الكورية.