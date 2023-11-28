مدينة الرياض تفوز بتنظيم "إكسبو 2030".. وتخطف أنظار العالم

نجحت مدينة الرياض في خطف أنظار العالم، والفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي بعد انتهاء عملية التصويت الإلكتروني للدول المشاركة، مساء اليوم الثلاثاء في باريس، وبعد منافسة من مدينة "بوسان" الكورية.
وفور الإعلان عن فوز مدينة الرياض بشرف تنظيم "إكسبو 2030" غطت الألعاب النارية سماء العاصمة، وتحديدًا من مركز الملك عبدالله المالي.
ويعد فوز الرياض بتنظيم "إكسبو 2030" تتويجًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإثباتًا لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث النوعي الدولي المهم.
الجدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس قد استضافت مساء اليوم الثلاثاء التصويت بمشاركة 170 دولة حدد تصويتها المدينة المضيفة لمعرض إكسبو 2030.