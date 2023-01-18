السعودية منفتحة لاستخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان في حديث مع وكالة "بلومبيرغ " الأمريكية، ان المملكة العربية السعودية منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعملات أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي.
وقال الجدعان "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية، سواء كانت بالدولار الامريكي، أو اليورو، أو الريال السعودي، لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد على تحسين التجارة في جميع انحاء العالم".
وأشار الجدعان؛ إلى علاقة المملكة بالصين، واصفاً اياها بأنها "استراتيجية للغاية"، وقال "نحن نتمتع بعلاقة إستراتيجية للغاية مع الصين ونتمتع بنفس العلاقة الاستراتيجية مع الدول الاخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطويرها مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا".
وتابع وزير المالية السعودي أن المملكة تتطلع لاستثمار 10 مليارات دولار في باكستان. ومددت بالفعل مدة وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الاجنبية في أواخر العام الماضي، وتستكشف السعودية الآن امكانية زيادة المبلغ.
وأشار إلى أن المملكة تقدم الكثير من الدعم لمصر، وستواصل ذلك ليس بشكلٍ مباشر فقط من خلال المنح والودائع، لكن أيضاً من خلال الاستثمارات".