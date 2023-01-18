السعودية منفتحة لاستخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي

وقال الجدعان "لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية، سواء كانت بالدولار الامريكي، أو اليورو، أو الريال السعودي، لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد على تحسين التجارة في جميع انحاء العالم".