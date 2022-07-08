‬شاهد: رجال الأمن يلطفون أجواء الحجاج برذاذ الماء.. والرد: بارك الله فيكم

وفي الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" على حسابها في "تويتر"، يظهر رجال الأمن وهم يفرغون زجاجات المياه على رؤوس الحجاج، فيما يستخدم البعض الآخر رشاشات المياه والرذاذ، مع دعوات لهم بالقبول، فيما شكرهم الحجاج على بادرتهم الطيبة، التي تعكس الأخلاق الطيبة وإنسانية رجل الأمن السعودي.