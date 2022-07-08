‬شاهد: رجال الأمن يلطفون أجواء الحجاج برذاذ الماء.. والرد: بارك الله فيكم

لم يكتفِ رجال الأمن بأداء أدوارهم العظيمة في تأمين الحجاج، ومنع أي شيء من تعكير صفو رحلتهم الإيمانية، بل التقطت عدسة الكاميرا مشاهد إنسانية في عرفات لرشهم رذاذ الماء على الحجاج؛ لتلطيف الأجواء، ومساعدتهم على مجابهة الحر، وأداء ركن الحج الأعظم.
وفي الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" على حسابها في "تويتر"، يظهر رجال الأمن وهم يفرغون زجاجات المياه على رؤوس الحجاج، فيما يستخدم البعض الآخر رشاشات المياه والرذاذ، مع دعوات لهم بالقبول، فيما شكرهم الحجاج على بادرتهم الطيبة، التي تعكس الأخلاق الطيبة وإنسانية رجل الأمن السعودي.