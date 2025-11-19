الولايات المتحدة تصنف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً من خارج الناتو: تعزيز للشراكة الاستراتيجية

يمثل هذا التصنيف اعترافاً بالمكانة الهامة التي تحظى بها المملكة كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يمنح هذا التصنيف المملكة امتيازات خاصة في مجال التعاون العسكري، بما في ذلك الحصول على تقنيات ومعدات دفاعية متطورة، وتسهيل إجراء التدريبات والمناورات المشتركة، وتعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.