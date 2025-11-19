الولايات المتحدة تصنف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً من خارج الناتو: تعزيز للشراكة الاستراتيجية

في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، أعلن البيت الأبيض رسمياً عن تصنيف المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويأتي هذا التصنيف تتويجاً لعقود من التعاون المشترك، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون العسكري والدفاعي.
وقد جاء في الإعلان الرسمي على لسان الرئيس دونالد ترامب: “يسرني أن أعلن أننا نرتقي بتعاوننا العسكري إلى آفاق أرحب عبر تصنيف المملكة العربية السعودية رسمياً كحليف رئيسي من خارج الناتو”.
يمثل هذا التصنيف اعترافاً بالمكانة الهامة التي تحظى بها المملكة كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يمنح هذا التصنيف المملكة امتيازات خاصة في مجال التعاون العسكري، بما في ذلك الحصول على تقنيات ومعدات دفاعية متطورة، وتسهيل إجراء التدريبات والمناورات المشتركة، وتعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.