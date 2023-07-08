سجن وغرامة.. "مخالفو الإقامة والعمل في 7 أيام".. ضبط وترحيل ولا عزاء للمتسترين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 11 /12/ 1444هـ؛ الموافق 29 /6/ 2023م، حتى 17 /12/ 1444هـ؛ الموافق 5 /7/ 2023م، عن ضبط (9305) مخالفين؛ منهم (5168) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2864) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1273) مخالفًا لنظام العمل.