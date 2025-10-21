المركز الوطني لسلامة النقل يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل في عدد من المجالات المشتركة

وقّع المركز الوطني لسلامة النقل مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، بهدف تعزيز مستويات السلامة في أنظمة النقل، وتنسيق الجهود في مجالات تحقيقات السلامة والدراسات التخصصية، والبرامج التوعوية ذات العلاقة بسلامة النقل.
ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثّل المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل، الكابتن طيّ بن عبدالرحمن الشمري.
وتسعى المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك في تبادل البلاغات الواردة عن الحوادث الجسيمة، والمعلومات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن نتائج الدراسات والأبحاث، وتنسيق الجهود في تنفيذ تحقيقات السلامة.
وتتضمن أوجه التعاون تنفيذ مشاريع ودراسات فنية مشتركة لتطوير معايير وإجراءات السلامة في قطاع النقل، وتبادل المعلومات والبيانات ونتائج التحقيقات، وتوصيات السلامة الإرشادية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مشتركة تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السلامة في مختلف أنماط النقل.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون في إطار جهود المركز الوطني لسلامة النقل لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والممارسات الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل وفق رؤية المملكة 2030.