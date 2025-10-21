المركز الوطني لسلامة النقل يوقّع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل في عدد من المجالات المشتركة

وتسعى المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك في تبادل البلاغات الواردة عن الحوادث الجسيمة، والمعلومات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن نتائج الدراسات والأبحاث، وتنسيق الجهود في تنفيذ تحقيقات السلامة.