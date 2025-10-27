وزير الصحة يُطلق أول "وصفة نمط حياة صحية" تُطبق بجميع التجمعات الصحية بالمملكة

شهد ملتقى الصحة العالمي 2025، في نسخته الثامنة، إعلان وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إطلاق أول خدمة صحية من نوعها على مستوى العالم، تُقدَّم من خلالها "وصفة نمط حياة صحية" إلى جانب الوصفة الطبية التقليدية، بهدف تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز الوقاية الصحية.