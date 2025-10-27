وزير الصحة يُطلق أول "وصفة نمط حياة صحية" تُطبق بجميع التجمعات الصحية بالمملكة

شهد ملتقى الصحة العالمي 2025، في نسخته الثامنة، إعلان وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إطلاق أول خدمة صحية من نوعها على مستوى العالم، تُقدَّم من خلالها "وصفة نمط حياة صحية" إلى جانب الوصفة الطبية التقليدية، بهدف تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز الوقاية الصحية.
وأوضحت شركة الصحة القابضة أن الخدمة الجديدة تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والكوليسترول، وذلك ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان أولًا، ويركّز على تقديم خدمات صحية تكاملية وشاملة.
وتعمل "وصفة نمط الحياة الصحية" كمكمل للعلاج الطبي، من خلال توفير إرشادات شاملة للمستفيدين حول التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، وتنظيم النوم، وإدارة التوتر، بما يُسهم في الحد من المضاعفات وتحقيق نتائج صحية أفضل.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على هذه الخدمة بعد زيارة الطبيب المختص في مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات، وذلك بسهولة عبر منصة "صحتي" الرقمية، بلغة مبسطة وميسّرة تشجّع على تبني نمط حياة صحي ومستدام.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركة الصحة القابضة لتفعيل بروتوكولات العلاج الوقائي، وتعزيز التحول في القطاع الصحي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تسهيل وصول المستفيدين للرعاية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة عبر 20 تجمعًا صحيًا.