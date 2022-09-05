بندر العقارية واتقان كابيتال المالية تعلنان عن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بحجم نصف مليار ريال

وقد صرّح الأستاذ بندر عبدالرحمن الغامدي المدير العام لشركة بندر العقارية ان إطلاق الصندوق الاستثماري يأتي كجزء من استراتيجية التطور والنمو المستمرة للشركة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله ورعاه– لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري ودعم التنمية الشاملة.