بندر العقارية واتقان كابيتال المالية تعلنان عن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بحجم نصف مليار ريال

وقعت شركة بندر العقارية وشركة إتقان كابيتال المالية اليوم الاثنين 5 /9 /2022م، اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة تقارب النصف مليار ريال.
وتهدف الشركتين من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير منتجات سكنية ذات تصاميم حديثة وجودة عالية وأسعار منافسة في مدينة جدة، وترتقي بها إلى طموحات وتطلعات طالبي السكن من خلال الارتقاء بجودة المعروض من المنتجات والخدمات السكنية.
ويذكر بأن تملك السعوديين للمسكن هو أحد وأبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حرصت الرؤية على رفع نسبة التملك المنازل بين السعوديين إلى 70٪.
وقد صرّح الأستاذ بندر عبدالرحمن الغامدي المدير العام لشركة بندر العقارية ان إطلاق الصندوق الاستثماري يأتي كجزء من استراتيجية التطور والنمو المستمرة للشركة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله ورعاه– لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري ودعم التنمية الشاملة.
كما صرّح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إتقان المالية الدكتور بسام هاشم السيد، ان هذه الاتفاقية لتحديد التكاملية وتوحيد الجهود بين الشركتين لتوفير فرص عديدة لطالبي السكن بطرق مُيسره تتماشى مع متطلبات الفرد تمشياً مع رؤية 2030.
وسيمثل الصندوق الاستثماري امتدادًا لرؤية بندر العقارية بتقديم حلول سكنية وتجارية تواكب الحياة العصرية، وتقديم أفضل المعايير العمرانية في السوق، وإضافة إعادة تسعير الوحدات السكنية المناسبة مع دخل الفرد.
ويشكل تعاون شركة بندر العقارية وشركة إتقان كابيتال المالية انطلاقة مميزة نستهل من خلالها العمل على المزيد من المشاريع التي ستعزز رؤية بندر العقارية بما يتناسب مع الأسواق العقارية في المملكة.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية رؤية الشركة وإستراتيجياتها إلى دفع عجلة التنمية العقارية في المملكة من خلال الشراكات الاستراتيجية بما يتوافق رؤية 2030 في دعم الاقتصاد الوطني، وتحرص بندر العقارية دائمًا للإبداع في مستقبل التطوير السكني بالمنطقة الغربية.