مرض غامض يفتك بـ 40 متناً من الإبل بالأفلاج.. و"البيئة" تتحرّك

تسبّب مرض غامض في نفوق نحو 40 متناً من الإبل غرب الأفلاج، فيما يباشر مكتب البيئة والمياه والزراعة، بمتابعة محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم؛ حالات الإبل بالشخوص على القطيع الذي فتك به المرض، بأخذ عيّنات لمعرفة الأسباب.
من جهته، أوضح مالك الإبل محمد الدوسري؛ لـ "سبق"، أن المرض ظهر فجأة في قطيع الإبل منذ نحو 20 يوماً وتسبّب في نفوق أكثر من 40 متناً وما زال مستمراً في حصد مزيدٍ.
وأضاف: باشر الأطباء الموقع وتمّ أخذ عيّنات وإرسالها للرياض، إلا أن تأخر ظهور النتائج، قد يكلفني كامل الإبل، وقد يتفشى في إبل المنطقة؛ مطالباً في الوقت نفسه بسرعة تشخيص المرض وعلاجه أو معرفة مسبّباته.
وعلمت "سبق" أن مكتب البيئة والمياه والزراعة باشر على مدار يومين حالات الإبل المصابة والنافقة وقام بسحب عيّنات وإرسالها لمختبرات الرياض لتشخيص المرض وينتظر وصول النتائج.