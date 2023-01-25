مرض غامض يفتك بـ 40 متناً من الإبل بالأفلاج.. و"البيئة" تتحرّك

من جهته، أوضح مالك الإبل محمد الدوسري؛ لـ "سبق"، أن المرض ظهر فجأة في قطيع الإبل منذ نحو 20 يوماً وتسبّب في نفوق أكثر من 40 متناً وما زال مستمراً في حصد مزيدٍ.