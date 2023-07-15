بـ150 منتجًا إعلاميًّا.. "تعليم الرياض" يشارك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

تُشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بعدد من الفعاليات والمبادرات الإعلامية، ضمن حملتها الإعلامية التوعوية عن التوعية بأضرار تعاطي "المخدرات"؛ في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تنفذها الأجهزة الأمنية وجميع القطاعات ذات العلاقة للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد والمجتمع بشكل عام.