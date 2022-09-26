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ماذا تفعل لو رأيت شخصاً يعاني ألماً بصدره مع تعرق؟ "النمر" يجيبك بـ 6 خطوات

أولاها "اجلسه بزاوية 45 درجة" وآخرها إنعاش قلبي رئوي إذا فقد المريض وعيه
استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر

سبق
سبق

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، 6 خطوات للتعامل عند رؤية شخص يعاني ألماً شديداً في صدره مع تعرق.

وأوضح "النمر"، في ردّه على سؤالٍ قام بطرحه على حسابه في "تويتر"، قال فيه: "ماذا أفعل إذا رأيتُ شخصاً يعاني ألماً شديداً في صدره مع تعرق؟"، إن هناك 6 خطوات للتعامل في هذه الحالة: أولاها "اجلسه بزاوية 45 درجة"، وثانيتها "فُكَّ ملابسه الضيقة عن رقبته"، وثالثتها "اطلب الإسعاف 997".

وأضاف: رابع الخطوات هي "أعطه حبة أسبرين 160 - 325 ملجم غير مُغَلّفة يقرضها بأسنانه مع قليل من ماء، فإن كان حسّاساً للأسبرين فليأخذ كلوبيدوقريل 600 ملجم".

وتابع: في الخطوتين الخامسة والسادسة "اسأل المريض عن أدوية قلبية يأخذها مثل النيتروجلسرين NTG وأعطه حبة واحدة منها تحت اللسان، وإذا فقد المريض وعيه فابدأ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي".

الصحة
خالد النمر
الآم الصدر

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