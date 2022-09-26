ماذا تفعل لو رأيت شخصاً يعاني ألماً بصدره مع تعرق؟ "النمر" يجيبك بـ 6 خطوات

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، 6 خطوات للتعامل عند رؤية شخص يعاني ألماً شديداً في صدره مع تعرق.
وأوضح "النمر"، في ردّه على سؤالٍ قام بطرحه على حسابه في "تويتر"، قال فيه: "ماذا أفعل إذا رأيتُ شخصاً يعاني ألماً شديداً في صدره مع تعرق؟"، إن هناك 6 خطوات للتعامل في هذه الحالة: أولاها "اجلسه بزاوية 45 درجة"، وثانيتها "فُكَّ ملابسه الضيقة عن رقبته"، وثالثتها "اطلب الإسعاف 997".
وأضاف: رابع الخطوات هي "أعطه حبة أسبرين 160 - 325 ملجم غير مُغَلّفة يقرضها بأسنانه مع قليل من ماء، فإن كان حسّاساً للأسبرين فليأخذ كلوبيدوقريل 600 ملجم".
وتابع: في الخطوتين الخامسة والسادسة "اسأل المريض عن أدوية قلبية يأخذها مثل النيتروجلسرين NTG وأعطه حبة واحدة منها تحت اللسان، وإذا فقد المريض وعيه فابدأ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي".