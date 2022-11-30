"الفضلي": المملكة قدمت مبادرات نوعية لمواجهة تحديات قطاع المياه

وأوضح "الفضلي" في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المقامة بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام" خلال الفترة 27-30 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة العربية؛ أن فعاليات الدورة الحالية شهدت مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي، بهدف العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.