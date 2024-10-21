زوّار جناح وزارة الداخلية يتفاعلون مع لوحة "ص ح هـ" المتزامنة مع انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2024

حظي زوّار جناح وزارة الداخلية للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يُقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بالتعرف على إمكانات المركبة الأمنية للإدارة العامة للمرور (لوسيد) لتعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين والزوّار.