فيديو.. المتعجلون من حجاج البيت الحرام يؤدون طواف الوداع

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، عن استعدادات الرئاسة لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام، باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية تتبعها الرئاسة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بيسر وسهولة، بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.