"جريندايزر" في سماء الرياض بعد 40 عامًا من إنتاجه في طوكيو

أعلنت شركة "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن إطلاق مشروع جديد لـ"جريندايزر" تحت مسمى PROJECT G وذلك مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين، من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق "جريندايزر".
وتم الإعلان عن هذه الشراكة في موسم الجيمرز بالبوليفارد في مدينة الرياض مساء أمس "الخميس" بحضور نخبة من رواد عالم الأنميشنوا لمانجا العالميين، ومجموعة واسعة من الجانب الإعلامي المحلي والعالمي، وتم عرض شخصية "جريندايزر" العالمية بشكل أخّاذ في شاشات البوليفارد، وفي سماء الرياض عبر أشعة الليزر وسط إعجاب كبير من الجمهور والزائرين.
وتزامنًا مع الحدث، أعلنت مانجا للإنتاج بأنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للمساهمة في هذه الشراكة، حيث ستطلق مانجا للإنتاج مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ "اليوفو" من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، مما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني.
كما تتيح فرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين، وسيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول المسابقة على حساب @NextGrendizer في وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، علق الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن اليوم عن هذه الشراكة غير المسبوقة مع اليابان حول الشخصية العريقة "جريندايزر"، والتي ألهمت الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 سنة من الجمهور العربي والعالمي. مانجا للإنتاج لها تجارب سابقة وناجحة في الإنتاج المشترك والتي تكللت بثقة الجهات الخارجية وسجلت نجاحات متعددة ولقيت الترحيب من الجمهور العربي والعالمي. هذه الشراكة في مشروع "جريندايزر" الجديد تعد نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج. كما سنحرص من خلال المسابقة التي طرحناها على إعطاء الفرصة للمواهب العربية والعالمية للمشاركة بإبداعاتهم في هذا المشروع".
وعن هذه الخطوة غير المسبوقة، يتطلع مبتكر شخصية "جريندايزر" لمشاركة الجمهور، حيث قال جو ناغاي: "يسعدني أن نقوم بإعادة مشروع جريندايزر الذي كنت أتطلع إليه منذ وقت طويل ومتشوقون لإعلان هذه الشراكة بالرياض، حيث سيجتمع أفضل الخبراء اليابانيين ليصنعوا شيئًا رائعًا، ترقبونا".
يُذكر أن سلسلة الخيال العلمي "جريندايزر" انطلقت منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمرت لمدة 74 حلقة، وتم عرض المسلسل في بداية الثمانينات في المحطات التلفزيونية العربية ولاقى نجاحًا هائلاً في الوطن العربي. وتعد الدبلجة أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية، حيث أدى الفنان القدير جهاد الأطرش دور "دايسكي". وتوقفت جميع المشروعات الخاصة "جريندايزر" بعد عرضه في اليابان والعالم العربي.
وعلق مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، المهندس عبدالعزيز النغموش بدوره قائلاً: "نعتز في مانجا للإنتاج بهذا الإعلان، هذه الشراكة هي دليل على الثقة بالشباب السعودي وإمكاناتهم في مجال التوزيع والتسويق والإنتاج العالمي. أيضًا سيتوج هذا التعاون بإشراك المواهب السعودية التي أثبتت لنا أنها قادرة على الدخول والمنافسة عالميًا".