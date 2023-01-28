تنظيم مزاد للمقتنيات الأثرية في مهرجان الحنيني بعنيزة

أقيم، أمس، بساحة سوق المسوكف التراثي في عنيزة، مزاد علني خاص بالقطع والمقتنيات الأثرية، ضِمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الحنيني السابع.
واستهدف المزاد الذي نظّمته الغرفة التجارية بعنيزة، الحفاظ على القطع الأثرية، ومعرفة مصادرها ومدى أهميتها لدى أصحابها.
واشتمل المزاد على عدد كبير من الأواني المنزلية القديمة والمصنوعة من الخشب والفخار؛ وخاصة تلك المتعلقة بصنع الحنيني وغيرها من الأكلات الشعبية، إلى جانب بنادق وسيوف وأدوات حربية تراثية قديمة تراوحت أسعارها من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للقطعة.
وشَمِلَ المزاد عددًا من المقتنيات القديمة التي تَهافت المواطنون -وخاصة المهتمون بجمع واقتناء القطع الأثرية- على شرائها بأسعار يروْن أنها تستحقها؛ لعلمهم المسبق بما تمثله تلك المقتنيات من أهمية بالغة، إضافة إلى هواية البعض بجمعها والمحافظة عليها.