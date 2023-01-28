تنظيم مزاد للمقتنيات الأثرية في مهرجان الحنيني بعنيزة

واشتمل المزاد على عدد كبير من الأواني المنزلية القديمة والمصنوعة من الخشب والفخار؛ وخاصة تلك المتعلقة بصنع الحنيني وغيرها من الأكلات الشعبية، إلى جانب بنادق وسيوف وأدوات حربية تراثية قديمة تراوحت أسعارها من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للقطعة.