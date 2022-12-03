مهرجان الإبل.. أكثر من 100 قطعة سلاح تحكي معركة "استرداد الرياض"

يضم متحف الأسلحة المُقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة بمنطقة الصياهد، أكثر من 100 قطعة سلاح وغيرها من الأدوات المستخدمة في معركة استرداد الرياض الأولى، التي كانت عام 1901م.