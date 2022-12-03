مهرجان الإبل.. أكثر من 100 قطعة سلاح تحكي معركة "استرداد الرياض"

يضم متحف الأسلحة المُقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة بمنطقة الصياهد، أكثر من 100 قطعة سلاح وغيرها من الأدوات المستخدمة في معركة استرداد الرياض الأولى، التي كانت عام 1901م.
وقال المشرف على المتحف محمد الكمعان: يحتوي المتحف على مجموعة من الأسلحة أعمارها قرابة الـ200 عام، تتحدث عن مراحل استرداد الرياض على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وصولًا إلى مرحلة توحيد المملكة.
وأضاف "الكمعان"، أن المتحف يحوي مجموعة متنوعة من السيوف القديمة كالدمشقية والفارسية والهندية واليمنية، التي كان المؤسس يوليها اهتمامًا خاصًّا؛ حيث كان من أعز السيوف لديه رحمه الله سيف "رقبان".
وتابع: تبلغ مساحة المتحف 200 متر مربع، ويستقبل الزوارَ طيلة أيام المهرجان.
يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يواصل فعالياته وسط حضور جماهيري لافت، ومجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تُمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.