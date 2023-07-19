شركة JAECOO تعلن عن مواصفات سيارة JAECOO J7 التي تتميز عن سيارات الدفع الرباعي الأخرى

وقررت الإدارة العليا لـ OMODA و JAECOO مُسبقًا؛ إنشاء مكتبها الرئيسي الدولي في الرياض، كشركة أجنبية مملوكة بنسبة 100%؛ لكسب ثقة المستهلك المحلي، وهي خطوة جريئة لم يسبق لأي شخص في صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية اتخاذها، مما سيمنح العملاء خدمة مميزة في مرحلة ما بعد البيع، وسيعطيهم إمكانية الوصول المباشر للشركة، كما تقرر منح عدد من الوكلاء المختارين في عدد المناطق، وكالة السيارة، بعد اختيار وموافقة من قبل الشركة الفرعية في المملكة العربية السعودية، إذ سيتم تطوير كُلًا من صالات العرض والمرافق الأخرى بالتعاون معهم.