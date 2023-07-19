شركة JAECOO تعلن عن مواصفات سيارة JAECOO J7 التي تتميز عن سيارات الدفع الرباعي الأخرى

أعلنت شركة JAECOO عن إطلاقها سيارتها من الطراز الجديد JAECOO J7 عالميًا، بِهذا العام، ودخولها إلى سوق المملكة العربية السعودية، إذ كرس فريق العمل جُهده لإطلاقها، بعد عمل دؤوب مع أكثر من 900 شخص، عملوا في خمس مراكز بحث وتطوير، في جميع أنحاء العالم؛ لإخراج أفضل السيارات وأكثرها غرابة للمستهلكين، والتي تظهر فئة لا مثيل لها في قطاع سيارات الدفع الرباعي، إذ أن JAECOO J7 خرجت للنور بعد دراسة مناسبة لما يتطلع إليه النخبة والعصريون والجريؤون في المملكة العربية السعودية في سيارات الدفع الرباعي الحضرية الخاصة بهم للتنقل اليومي.
وقد تم تصميم وتطوير السيارة بعناية، وباستخدام أفضل المواد في فئتها لضمان الجودة والرفاهية، فهي حاصلة على تصنيف 5 نجوم من لجنة السلامة في الاتحاد الأوروبي، ومجهزة بشريحة Qualcomm 8155 رئيسية لجعل السيارة أكثر سلاسة وأسرع استجابة لوظائف السيارة؛ مثل الملاحة الذكية، والتحكم الصوتي، والتكيف السريع لظروف الطريق؛ مما يوفر للسائقين تجربة قيادة ذكية، خصوصًا وإنها تمنح تفاعلًا أكثر كفاءة بين الإنسان والمركبة.
كما تحتوي السيارة على شاشة عرض المرئي مقاس 14.8 بوصة، مما يمنح السائق مزيداً من الثقة أثناء القيادة؛ فهي قادرة على تغيير استجابة السيارة لـ 7 سيناريوهات مختلفة، منها القيادة في المناطق الحضرية، والضواحي، والصحاري، والطرق سريعة، والجبال، والمعابر المائية، والطين، والثلج؛ لضمان راحة السائق في جميع الأوقات وعدم الحاجة للقلق بشأن أي ظروف.
وقررت الإدارة العليا لـ OMODA و JAECOO مُسبقًا؛ إنشاء مكتبها الرئيسي الدولي في الرياض، كشركة أجنبية مملوكة بنسبة 100%؛ لكسب ثقة المستهلك المحلي، وهي خطوة جريئة لم يسبق لأي شخص في صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية اتخاذها، مما سيمنح العملاء خدمة مميزة في مرحلة ما بعد البيع، وسيعطيهم إمكانية الوصول المباشر للشركة، كما تقرر منح عدد من الوكلاء المختارين في عدد المناطق، وكالة السيارة، بعد اختيار وموافقة من قبل الشركة الفرعية في المملكة العربية السعودية، إذ سيتم تطوير كُلًا من صالات العرض والمرافق الأخرى بالتعاون معهم.