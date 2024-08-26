مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري جراحة معقدة لترميم مفصل الحوض الصناعي لثلاثيني ويعيد له قدرة المشي

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في إجراء عملية معقدة لترميم مفصل الحوض الصناعي، لمريض في العقد الثالث من العمر، عانى طوال 3 سنوات من صعوبة المشي والحركة.
ذكر ذلك الدكتور أنس حسين نوح استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد والزمالة الكندية، والذي أضاف أن المريض وصل المستشفى مستخدماً العكازات، وعند الاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي، تبين أنه راجع عدة مستشفيات خلال السنوات الماضية لشكواه من الألم الحاد في منطقة مفصل الورك، مع عدم القدرة على المشي والحركة.
كما اتضح أنه أجرى 3 عمليات لترميم واستبدال مفصل الحوض الصناعي، ولكن لم تحقق تلك المحاولات العلاجية أية نتائج إيجابية، بل ازدادت حدة الأعراض حتى وصلت إلى انحلال المفصل الصناعي، والذي تسبب في نخر وتآكل كبير في العظم.
وقد أكدت نتائج الأشعة الرقمية والتصوير المقطعي انحلال مفصل الورك، مع وجود فجوة كبيرة للعظم، وتلف كبير في الأنسجة المحيطة، وبناءً على معطيات النتائج قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، للحيلولة دون إصابة المريض بمزيد من المضاعفات.
وعن العملية قال الدكتور "أنس" إنها تُعد من العمليات المعقدة، والتي اكتنفها الكثير من الصعوبات في عملية الترميم، نتيجة التليف الشديد في الأنسجة الناتج عن العمليات السابقة، وضرر الأنسجة المحيطة بمفصل الحوض.
وأفاد بأن الجراحة استغرقت 4 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها ترميم وإصلاح كامل مفصل الحوض ومعالجة الأنسجة المتضررة، بالإضافة إلى تعويض نقص العظام وتركيب مفصل صناعي جديد واستخدام دعامات خاصة.
وقد أكد الدكتور أنس نوح أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استطاع المريض الوقوف في اليوم الأول بعد العملية بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، وخرج إلى منزله بعد 4 أيام وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أنه زار العيادة خلال الأيام الماضية بعد برنامج العلاج الطبيعي، وقد تبين تحسن حالته الصحية وأصبح قادراً على المشي.