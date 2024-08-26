مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري جراحة معقدة لترميم مفصل الحوض الصناعي لثلاثيني ويعيد له قدرة المشي

وقد أكد الدكتور أنس نوح أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استطاع المريض الوقوف في اليوم الأول بعد العملية بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، وخرج إلى منزله بعد 4 أيام وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أنه زار العيادة خلال الأيام الماضية بعد برنامج العلاج الطبيعي، وقد تبين تحسن حالته الصحية وأصبح قادراً على المشي.