بحوزتهم 10 بنادق وذخيرة.. ضبط 39 شخصًا بسبب الصيد دون ترخيص بعدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (39) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (10) بنادق نارية و(451) ذخيرة نارية، و(21) بندقية هوائية و(2758) ذخيرة هوائية، و(126) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.