"موسم جدة" يعود بهوية جديدة وفعاليات وتجارب متنوعة

كما تضم مسجد الرحمة أو (المسجد العائم)، وهو واحد من أكثر المساجد شهرة في مدينة جدة، ويقع على حافة كورنيش جدة، ويحيط به مياه البحر الأحمر. وأيضًا جزيرة الشراع، وهي من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة، وكذلك متحف جدة الذي يقدم عرضًا تاريخيًّا لمدينة جدة وتطورها، ومتحف بيت نصيف، وهو منزل قديم، تم تحويله إلى متحف يعرض التراث الثقافي السعودي.