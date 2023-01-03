"برنامج المشروع" يكشف عن أبرز مشاريع صناعات الطاقة المتجددة بينبع

وأشار "الرشيدي" إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 72 كم2 أي ما يساوي الـ10٪ من المدينة كاملة، ليكون منطقة لوجستية متعددة، وبطبيعة الحال تتطلب الصناعات سلاسل إمدادات موثوقة وجزءًا رئيسيًّا من هذه منطقة متخصصة.. تُقدم هذه الخدمة في مدينة ينبع الصناعية وخصصنا منطقة أسميناها مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وسيتم مستقبلًا ربطها بالجسر البري، وربطها بالعديد من الصناعات القائمة في هذه المنطقة وستكون عملًا جذريًّا رئيسيًّا مساهمًا ورئيسيًّا لاختيار المستثمر منطقةَ ينبع كمدينة لتصنيع قطع الطاقة المتجددة.