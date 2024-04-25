افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للسكري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي

انطلقت اليوم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري " 3rd International Diabetes Conference تحت شعار "كيفية التوافق بين المرض والعلاج"، بمشاركة "30" متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين في الغدد الصماء والسكري من خارج وداخل المملكة، حيث يقدمون خلاله مايزيد عن "30" محاضرة وحلقات نقاشية وورشتي عمل.
وفي مستهل كلمتها في حفل الافتتاح، رحّبت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. شادن الكتري براعي الحفل والمتحدثين والحضور من أطباء ومتخصصين، وأوضحت أن جلسات المؤتمر، ستشكّل فرصة لتحديث المعرفة للمستفيدين، مضيفة أنه سيناقش آخر المستجدات والأبحاث والتوصيات العالمية الحديثة لعلاج مرض السكري، كمضخات الأنسولين والتقنيات الحديثة لعلاج المرض، وحزمة من قضايا التخصص المختاره بعناية، بجانب التركيز على عقد الغدة الدرقية، وكيفية أخذ العينات لها تحت إرشاد الأشعة الصوتية، إضافة إلى التطرق لكافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض ، مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرضى السكري.
من جانبه جدد أ.د. سليمان عبد العزيز الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية، راعي المؤتمر، الترحيب بكل المشاركين في المؤتمر، ومؤكداً أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، ومنذ تأسيسها تحرص على تنظيم المؤتمرات العلمية السنوية في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة خبراء عالميين، وذلك بهدف إيجاد تجربة تعليمية محلية بمعايير ومواصفات دولية، حيث تعد المجموعة، التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية.
وأكد أن المجموعة ستواصل في دعم وتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية، انطلاقاً من مسؤولياتِها الطبية والمجتمعية، وإيماناً منها بأهمية هذه التظاهرات العلمية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، كما تحدث عن خطورة هذا المرض على الأفراد والمجتمعات.
بعد ذلك قام أ.د.الماجد بتكريم الأطباء المتحدثين وكذلك الشركات الراعية، والتي كان لها دور متميز في إنجاح هذا المؤتمر، وفي الختام تفضل بافتتاح المعرض المصاحب، والذي يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المختصة في تقنيات وأجهزة السكري والغدد الصماء.