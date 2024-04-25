افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للسكري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي

وفي مستهل كلمتها في حفل الافتتاح، رحّبت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. شادن الكتري براعي الحفل والمتحدثين والحضور من أطباء ومتخصصين، وأوضحت أن جلسات المؤتمر، ستشكّل فرصة لتحديث المعرفة للمستفيدين، مضيفة أنه سيناقش آخر المستجدات والأبحاث والتوصيات العالمية الحديثة لعلاج مرض السكري، كمضخات الأنسولين والتقنيات الحديثة لعلاج المرض، وحزمة من قضايا التخصص المختاره بعناية، بجانب التركيز على عقد الغدة الدرقية، وكيفية أخذ العينات لها تحت إرشاد الأشعة الصوتية، إضافة إلى التطرق لكافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض ، مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرضى السكري.