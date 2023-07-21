خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس المجلس الانتقالي بتشاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة شفهية للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد.
وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وذلك خلال استقبال الرئيس إدريس له في العاصمة أنجامينا اليوم.
ونوه المستشار قطان في تصريح عقب اللقاء بتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لرئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد لإعادة تأكيده دعم بلاده لترشُّح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، وترحيبه بعقد القمتَيْن "القمة السعودية-الإفريقية الأولى، والقمة العربية-الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.