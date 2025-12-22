فيزيووِيل للعلاج الطبيعي تنطلق  في الرياض وتضع معيارًا جديدًا للرعاية التأهيلية

في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، افتتحت فيزيووِيل مركزها المتخصص في العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بمدينة الرياض، واضعةً معيارًا جديدًا لجودة خدمات الرعاية التأهيلية المتقدمة، عبر دمج التقنيات الطبية الحديثة مع منهجيات علاج عالمية قائمة على الأدلة العلمية.
ويقدّم المركز نموذجًا علاجيًا متكاملًا يتمحور حول المريض، ويستهدف شريحة واسعة من الحالات، تشمل تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي، علاج الإصابات الرياضية، الآلام المزمنة، اضطرابات المخ والأعصاب وما بعد الجلطات، العلاج الطبيعي لصحة المرأة، علاج الجروح المزمنة وما بعد الحروق، إضافة إلى برامج التأهيل بعد العمليات الجراحية.
منظومة علاجية متكاملة
وجُهزت منشأة فيزيووِيل بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، تحت إشراف فريق طبي متخصص يمتلك خبرات مهنية في منظومات رعاية صحية عالمية رائدة، بما يضمن تقديم خطط علاجية دقيقة ومخصصة لكل حالة، وفق أفضل الممارسات الطبية الدولية.
خطة توسع حتى 2030
ويمثل افتتاح مركز الرياض المرحلة الأولى من خطة توسع استراتيجية تمتد بين عامي 2026 – 2030، تستهدف التوسع في المدن الرئيسة بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل خارطة الطريق إطلاق منصة التطبيب عن بُعد، وتطبيق أدوات تقييم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال أجهزة تأهيل متقدمة مثل أجهزة الجري مضادة الجاذبية، وأنظمة ذكية لتتبع الحركة، في استجابة مباشرة للنمو المتسارع في الطلب على خدمات التأهيل عالية التقنية.
انسجام مع رؤية السعودية 2030
ويتقاطع إطلاق فيزيووِيل مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، وتحسين نتائج المرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأهيل المتخصصة، مع تعزيز الرعاية الوقائية وتحقيق تعافٍ مستدام على المدى الطويل.
وقال الدكتور كمال سنوسي، الرئيس التنفيذي لفيزيووِيل: يمثل افتتاح فيزيووِيل اليوم بداية التزام طويل الأمد للارتقاء بنتائج التأهيل الطبي في المملكة العربية السعودية، بما يرسّخ موقعها الريادي في مستقبل الرعاية الصحية. نحن فخورون بتقديم نموذج علاجي يعتمد على التكنولوجيا، قائم على العلم، محوره الإنسان، ويركّز على جودة التجربة العلاجية وسهولة الوصول إليها».
شراكات صحية ورياضية
وتعمل فيزيووِيل على بناء شراكات استراتيجية مع المستشفيات، وشركات التأمين، والأندية الرياضية الاحترافية، إلى جانب برامج الصحة المهنية للشركات، بما يعزز تكامل منظومة الرعاية التأهيلية في المملكة.
سوق واعد ونمو متسارع
وتشير التقديرات إلى أن سوق العلاج الطبيعي في المملكة يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 10 – 12%، مدفوعًا بتوسع مظلة التأمين الصحي، وارتفاع أمراض نمط الحياة، وزيادة الاستثمارات في الرياضة والنشاط البدني