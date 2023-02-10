"العمري": لا علاقة للتغيُّرات المناخية بالزلازل.. والظاهرة الطبيعية تُعدُّ كارثة في هذه الحالة

وعن فوائد الزلازل الشرعية أفاد بأنها "من العلامات التي يُخوِّف الله بها عباده، وأنها تدلُّ على عظمة الخالق -عز وجل-؛ فيبدأ الإنسان بمحاسبة ومراجعة نفسه". مشيرًا إلى أن كثيرًا من المستشرقين أسلم حينما رأى عظمة الخالق -عز وجل-في كيف أن هذه الزلازل تحدث على عمق 60 كيلومترًا، ويحصل كل ذلك الدمار إثرها.