ينطلق الأحد القادم.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكّد نائبُ رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عبدالواحد المزروع، جاهزيةَ جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة، ومجمع كليات الريان بالدمام، وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل، من فصول دراسية ومباني الطلاب والطالبات، وسخّرت جميع الإمكانات والطاقات البشريّة وأنظمتها الإلكترونية؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة في جميع المحافظات التابعة، وتوفير البيئة المناسبة بما ينعكس إيجابًا على الطالب والطالبة للتحصيل العلمي وبدء عام دراسي حافل بالنجاح والتفوق.