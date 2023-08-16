ينطلق الأحد القادم.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الأحد القادم، بحزمة من الأعمال والخدمات والتسهيلات للطلاب والطالبات المستجدّين والمنتظمين على مستوى الجامعة.
وأكّد نائبُ رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عبدالواحد المزروع، جاهزيةَ جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة، ومجمع كليات الريان بالدمام، وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل، من فصول دراسية ومباني الطلاب والطالبات، وسخّرت جميع الإمكانات والطاقات البشريّة وأنظمتها الإلكترونية؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة في جميع المحافظات التابعة، وتوفير البيئة المناسبة بما ينعكس إيجابًا على الطالب والطالبة للتحصيل العلمي وبدء عام دراسي حافل بالنجاح والتفوق.
وأشار إلى عقد الاجتماعات مع المسؤولين حول ذلك، والمباني المحيطة وشبكة البث التلفزيونية، واعتماد خطة سير المركبات بالتعاون مع إدارة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية في مداخل الجامعة ومخارجها، والتأكُّد من انسيابية الحركة المرورية لدخول الحافلات وخروجها والسيارات التي تُقلّ الطالبات.
وأضاف الدكتور المزروع أنّ إدارة الحركة بالجامعة وفّرت 135 حافلة مجهّزة بأحدث التجهيزات لنقل 4050 طالبة من جميع الأحياء والمحافظات التابعة للجامعة في الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، مؤكدًا على السائقين الالتزام بأعلى درجات السلامة المرورية، والتقيد بالسرعات المحدّدة في جميع المواقع التابعة للجامعة، فيما استعدّت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة لطباعة واستقبال تصاريح الدخول للحرم الجامعي وإصدار البطاقات الجامعية.
ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام نفّذت خططًا إعلامية استباقية من أجل استقبال الطلاب والطالبات بعبارات تحفيزية للعام الجامعي الجديد، عبر وسائل التواصل الرسمية في الجامعة والموقع الرسمي.