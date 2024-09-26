البرنامج السعودي لتنمية اليمن يضع حجر الأساس لحزمة مشاريع تنموية في مأرب

وجاءت حزمة المشاريع التنموية المدشنة لتنضم إلى ما قدّمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية في محافظة مأرب؛ منها: مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، ومشاريع تعزيز الخدمات الصحية في 3 مستشفيات وهي: مستشفى كرا العام، ومستشفى 26 سبتمبر، ومستشفى هيئة مأرب العام، وتوفير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى هيئة مأرب العام، ودعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في المحافظة، إضافة إلى مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ وتوفير النقل المدرسي والجامعي، ومشروع إنشاء وتجهيز مركز الموهوبين، ومشاريع تعزيز مصادر المياه عبر تجهيز آبار تعمل بالطاقة الشمسية في سبع مناطق، ومشروع تعزيز خدمات نقل المياه، وبرنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، ودعم الشباب والرياضة من خلال إقامة دوري كرة القدم، إلى جانب إضاءة شوارع المحافظة بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية دعمًا للشبكة الكهربائية.