تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار "من مكة إلى العالم"

وبُدئ حفل الافتتاح بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ألقاها نيابةً عنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، جاء فيها: "إن المملكة العربية السعودية، بتوفيق الله تعالى، ماضية في مواصلة الجهود المباركة التي بذلها ملوك المملكة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما، وإننا إذ نحمد المولى -عز وجل- على ما خص به هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين، لنشيد بنجاح حج العام الماضي 1446هـ، وما شهده من تميز في التنظيم والخدمات المقدمة، وقد عكس ذلك الجهود الضخمة التي تبذلها جميع أجهزة الدولة والتكامل بينها، ونؤكد حرصنا على استمرار تطوير الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار والارتقاء بها، بما يمكنهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وفي الختام، نقدر حضوركم هذا المؤتمر، سائلين الله تعالى أن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواصلة ما تحقق من نجاحات في المؤتمرات السابقة".