الباحة.. 11 إصابة وحالة وفاة في حادثين مروريين في المخواة وعقبة الملك فهد

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغين لحادثي تصادم يفصل بينهما ساعات معدودة نتج عنها 12 إصابة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة.
وعلمت "سبق" أن إحدى الإصابات توفيت بعد وصولها للمستشفى، سائلة الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 10:16 صباح اليوم يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة بمركز الجوة، وعلى الفور تمت مباشرة الحادث في وقت قياسي بخمس فرق إسعافية وتم الفرز والتعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وتبين وجود 8 إصابات؛ 4 إصابات خطيرة، و3 إصابات متوسطة، وإصابة بسيطة، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى المخواة العام.
كما ورد بلاغ حادث آخر بعقبة الملك فهد بالباحة في تمام الساعة 14:19 مساء اليوم وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع في وقت قياسي وتم فرز الإصابات والتعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وتبين وجود 4 إصابات؛ 3 إصابات متوسطة، وإصابة بسيطة، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام.
جاء ذلك بمتابعة من مدير عام الفرع الدكتور ثامر يتيم، وإشراف القائد الميداني من حين ورود البلاغ حتى وصول المرضى للمنشأة الصحية.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني وتوكلنا في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن التجمهر وافساح المجال لرجال الهلال الأحمر.