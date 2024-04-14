الباحة.. 11 إصابة وحالة وفاة في حادثين مروريين في المخواة وعقبة الملك فهد

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 10:16 صباح اليوم يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة بمركز الجوة، وعلى الفور تمت مباشرة الحادث في وقت قياسي بخمس فرق إسعافية وتم الفرز والتعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وتبين وجود 8 إصابات؛ 4 إصابات خطيرة، و3 إصابات متوسطة، وإصابة بسيطة، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى المخواة العام.