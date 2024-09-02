القيادة تهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس الدكتور الجنرال تو لام، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.