"سدايا" تنفذ 624 برنامجًا تدريبيًا في مجال تقنية المعلومات خلال 2022

يُذكر أن معهد تقنية المعلومات يقدم خدماته التدريبية في الرياض و14 مركزًا فرعيًا في مختلف مناطق المملكة، ويعمل على تدريب الكوادر الوطنية في كل ما يستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية تقنية؛ بغية الوصول إلى مستوى أداء أعلى من قبل العاملين من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم.