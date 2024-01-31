"موناكو" تُعين "ابن شامخ" ممثّلًا لها في المملكة للرياضات الإلكترونية

عيّن رئيسُ اتحاد الرياضات الإلكترونية بإمارة "موناكو" الأمير لويس دوكرويت، اليوم الأربعاء، الرئيسَ التنفيذي لشركة الكرة الذهبية السعودي سالم محمد بن شامخ؛ ليكون ممثلًا لهم في المملكة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الإمارة بتعزيز العلاقات بين السعودية و"موناكو"، في الرياضات الإلكترونية، كما يأتي بما يتماشى مع مستهدفات وتطلعات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية لدى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الساعي لأن تكون المملكة مركز اللعبة العالمي.
يذكر أن المملكة تتقدم عالميًّا بالاستثمار الفعلي بـ"142" مليار ريال؛ للتحول إلى مركز للرياضات الإلكترونية بحلول العام 2030.
كما أنها تميزت في الاستحواذ والاستثمار في كبرى الشركات العالمية، إلى جانب ممارسة "67%"، من عدد سُكان المملكة من فئة الشباب لهذه الرياضة.
علاوة على ازدياد عدد فرق الرياضات الإلكترونية في المملكة من فريقين إلى أكثر من "100" فريق، منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في 2017 وحتى الآن.
ويعدُّ نادي الرياضات الإلكترونية بموناكو، الذي يعمل منذ 2014، مدعومًا من الحكومة والعائلة الأميرية؛ مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية من حيث الألقاب التي تم الفوز بها، واستضافة الأحداث العالمية، وتدريب ودعم المواهب في هذا المجال في أكاديمية "موناكو" الجديدة.