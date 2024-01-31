"موناكو" تُعين "ابن شامخ" ممثّلًا لها في المملكة للرياضات الإلكترونية

ويعدُّ نادي الرياضات الإلكترونية بموناكو، الذي يعمل منذ 2014، مدعومًا من الحكومة والعائلة الأميرية؛ مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية من حيث الألقاب التي تم الفوز بها، واستضافة الأحداث العالمية، وتدريب ودعم المواهب في هذا المجال في أكاديمية "موناكو" الجديدة.