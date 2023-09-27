البرنامج السعودي لتنمية اليمن يضع حجر الأساس لـ 4 مشاريع رياضية في عدن

ويعد مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن باكورة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المجال الرياضي، تمكيناً للشباب ودعمًا لمختلف الأنشطة الرياضية، محققاً استفادة 3650 مستفيدًا في عدن، وإدراكاً من البرنامج للأثر الرياضي الذي يعزّز الاندماج المجتمعي ويرفع من مستوى اللياقة البدنية، ويسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في اليمن ومختلف المحافظات اليمنية.