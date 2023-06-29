تطويف وتقنيات وخدمات فائقة.. صورة رقمية لـ"أبرز خدمات الحرمين أول أيام العيد"

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا: أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 10/ 12/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ56.797 لترًا، وتوزيع 3500 كتيب ومطوية.
وشملت الخدمات 2001 مستفيد من عربات كهربائية للطواف والسعي، و3698 مستفيدًا من عربات عادية للمحتاجين، و3698 مستفيدًا من خدمة دافع عربة للقاصدين، و1580 مستفيدًا من خدمات رعاية المسنّين، و2400 سماعة موزعة لترجمة خطبة العيد بعدة لغات.
وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغوا 39 ألف مستفيد، فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 17136، ومن برنامج التوعية الميداني 97500 مستفيدًا، و42960 عبوة موزعة لماء زمزم، فيما قدّمت خدمة التطويف إلى 3289 مستفيدًا.
وأضافت: أنه تم "ضخ 4650 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ45650 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 6435 لترًا، والتعقيم عبر الروبوتات بـ6490 لترًا من المعقمات.
كما استفاد 299 مستفيدًا من الدروس العلمية، و2800 مستفيد من إجابة السائلين ميدانيًّا، و1531 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1378 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و35800 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و5 آلاف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، 651 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.
وتابعت: "وصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى 9279 مستفيدًا"، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 730472، و1322 مستفيدًا بمواقع مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".