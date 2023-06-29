تطويف وتقنيات وخدمات فائقة.. صورة رقمية لـ"أبرز خدمات الحرمين أول أيام العيد"

كما استفاد 299 مستفيدًا من الدروس العلمية، و2800 مستفيد من إجابة السائلين ميدانيًّا، و1531 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1378 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و35800 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و5 آلاف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، 651 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.