محليات
على مساحة 17 ألف م2.. "أمانة جدة" تزيل 17 موقعاً مخالفاً بنطاق بلدية بريمان
المواقع المُزالة شملت مستودعات وورشاً جرى استغلالها دون مستمسكات شرعية
ضمن جهودها المستمرة في القضاء على مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومتابعة رصد المخالفات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، أزالت أمانة جدة 17 موقعاً مخالفاً بنطاق بلدية بريمان الفرعي على مساحة إجمالية بلغت 17 ألف م2.
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن المواقع المُزالة شملت مستودعات وورشاً جرى استغلالها بلا مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية نفذت حملة على أحياء النطاق؛ لمكافحة جميع مظاهر التشوه البصري بمختلف أشكالها، حيث جرى متابعة إزالة عربات وبسطات "البيع العشوائي" في 33 موقعاً، فيما جرت إزالة 23 من المظلات المخالفة داخل الأحياء.
وباشرت الفرق الميدانية أعمال طمس الكتابات العشوائية وإزالة اللوحات المخالفة، ورفع مخلفات البناء بنحو 445 متراً مكعباً.