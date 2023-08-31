على مساحة 17 ألف م2.. "أمانة جدة" تزيل 17 موقعاً مخالفاً بنطاق بلدية بريمان

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن المواقع المُزالة شملت مستودعات وورشاً جرى استغلالها بلا مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية نفذت حملة على أحياء النطاق؛ لمكافحة جميع مظاهر التشوه البصري بمختلف أشكالها، حيث جرى متابعة إزالة عربات وبسطات "البيع العشوائي" في 33 موقعاً، فيما جرت إزالة 23 من المظلات المخالفة داخل الأحياء.