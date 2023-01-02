هيئة الاتصالات و"منشآت" تعلنان الفرق الفائزة في "تحدي إنترنت الأشياء 2022"

من ناحيته، قال نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال سعود السبهان: "منشآت" تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات، بهدف دعم نمو وتنافسية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً 2030"وفي نهاية الحفل الذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تم الإعلان عن الفريقين الفائزَين في الباقة الماسية بقيمة 150 ألف ريال لكل فريق فائز، وهما فريق "My Farm"بابتكار بيئي يمكّن المزارعين من إدارة المزرعة ومتابعة مستوى المياه ورطوبة التربة بشكل كامل وبكل سهولة، وفريق "سالم" بابتكار صناعي لأتمتة مراقبة السلامة بهدف تقليل إصابات وحوادث العمل.