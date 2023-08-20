تعرف على خريطة إجازات الطلاب السعوديين مع انطلاقة الدراسة.. 50 يومًا خلال 7 أشهر

فيما ستكون الإجازة الثامنة "نهاية الفصل الدراسي الثاني "ومدتها 10 أيام، وتبدأ من نهاية يوم الخميس 22 فبراير 2024 إلى يوم السبت 2 مارس 2024، والإجازة التاسعة "إجازة عيد الفطر" وهي أطول إجازة يشهدها العام الدراسي ومدتها 18 يومًا، وتبدأ من يوم الخميس 28 مارس 2024 وحتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، والإجازة العاشرة والأخيرة "نهاية أسبوع مطولة "ومدتها 4 أيام تبدأ من نهاية يوم الأربعاء 1 مايو 2024 وحتى السبت 4 مايو 2024.