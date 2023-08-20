تعرف على خريطة إجازات الطلاب السعوديين مع انطلاقة الدراسة.. 50 يومًا خلال 7 أشهر

يبلغ عدد الطلاب في المملكة العربية السعودية وفقًا لتقرير من وزارة التعليم السعودية في المدارس الحكومية والخاصة والتعليم العام والتعليم الجامعي ما يتجاوز 9 ملايين طالب.
ويشمل الطلاب في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم الجامعي، وتنتظر وكالات السفر والهيئات السياحية خريطة إجازات الطلاب في عام 2023/ 2024 حيث تضم 60 يوم إجازة وفقًا للبيانات الحكومية من المملكة.
وجاءت أطول فترة إجازة هي إجازة عيد الفطر والتي تضم 17 يومًا من 29 مارس وحتى 14 أبريل 2024، فيما كانت أقصر مدة إجازة تلك الخاصة بيوم التأسيس وهي يوم واحد فقط الموافق 22 فبراير 2024.
وجاءت خريطة الإجازات كالتالي: الإجازة الأولى "اليوم الوطني" وتبلغ 4 أيام بداية من نهاية يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 إلى يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، والإجازة الثانية وهي "نهاية أسبوع طويلة" مدتها 4 أيام من نهاية يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 إلى يوم السبت 4 نوفمبر 2023.
وجاءت الإجازة الثالثة "نهاية الفصل الدراسي الأول ة"، ومدتها 10 أيام من نهاية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 إلى يوم السبت 25 نوفمبر 2023، والإجازة الرابعة "نهاية أسبوع طويلة" مدتها 3 أيام من يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 إلى يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.
أما الإجازة الخامسة فتبدأ "منتصف الفصل الدراسي الثاني "ومدتها 10 أيام وتبدأ من يوم الخميس 4 يناير 2024 إلى يوم السبت 13 يناير 2024، والإجازة السادسة "نهاية أسبوع مطولة "ومدتها 4 أيام وتبدأ من نهاية يوم الخميس 25 يناير 2024 إلى يوم الأحد 28 يناير 2024، والإجازة السابعة "يوم التأسيس" وهي أقصر إجازة ومدتها يوم واحد وتمتد إلى 3 أيام يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر إجباريًا ليوم الأحد 25 فبراير 2024.
فيما ستكون الإجازة الثامنة "نهاية الفصل الدراسي الثاني "ومدتها 10 أيام، وتبدأ من نهاية يوم الخميس 22 فبراير 2024 إلى يوم السبت 2 مارس 2024، والإجازة التاسعة "إجازة عيد الفطر" وهي أطول إجازة يشهدها العام الدراسي ومدتها 18 يومًا، وتبدأ من يوم الخميس 28 مارس 2024 وحتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، والإجازة العاشرة والأخيرة "نهاية أسبوع مطولة "ومدتها 4 أيام تبدأ من نهاية يوم الأربعاء 1 مايو 2024 وحتى السبت 4 مايو 2024.