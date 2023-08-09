بقي عليه 15 يوماً.. "المسند": سهيل اليماني من أهم المواسم عند العرب ويستبشرون بظهوره

ولفت المسند إلى أن سهيل اليماني من أهم المواسم عند العرب، ويستبشرون به عند ظهوره، حتى توهموا أن نجمَي الوزن والحضار، وهما نجمان يظهران قبل سهيل هما سهيل، ويحلفون على ذلك حتى سميا المحلفان أو المحنثان، وهذه علامة ودلالة على تطلع وترقب وتعلق العرب بسهيل اليماني، وبقي على ظهوره 15 يوماً.