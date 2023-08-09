بقي عليه 15 يوماً.. "المسند": سهيل اليماني من أهم المواسم عند العرب ويستبشرون بظهوره

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن صفاء سماء جزيرة العرب وخلوها من السحب والغيوم معظم أيام السنة؛ دفع اهتمام العرب بمراقبة ورصد النجوم، وتصنيفها، وتسميتها.
وأضاف المسند؛ أن النجوم هي البوصلة والساعة والتقويم للعرب، ففيها يستدلون على المسالك الموصلة إلى الممالك، وعلى الوقت والتوقيت للفلاحة، والقطر، والحر، والقر، والصيد، والرعي، والسفر في البر والبحر.. ونحو ذلك، وصدق الله العظيم {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}.
ولفت المسند إلى أن سهيل اليماني من أهم المواسم عند العرب، ويستبشرون به عند ظهوره، حتى توهموا أن نجمَي الوزن والحضار، وهما نجمان يظهران قبل سهيل هما سهيل، ويحلفون على ذلك حتى سميا المحلفان أو المحنثان، وهذه علامة ودلالة على تطلع وترقب وتعلق العرب بسهيل اليماني، وبقي على ظهوره 15 يوماً.