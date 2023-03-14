دله البركة تعقد الملتقى القيادي 2023

عقدت شركة دله البركة القابضة الملتقى القيادي 2023 في مقرها الرئيسي بمركز صالح كامل للأعمال في مدينة جدة. تم افتتاح الملتقى بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة دله البركة القابضة الأستاذ عبد الله صالح كامل، ثم انطلقت أعمال الملتقى، حيث اشتمل على خمسة جلسات حوارية بحضور ومشاركة قيادات دله البركة ورؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين وعدد من الضيوف.