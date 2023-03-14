دله البركة تعقد الملتقى القيادي 2023

عقدت شركة دله البركة القابضة الملتقى القيادي 2023 في مقرها الرئيسي بمركز صالح كامل للأعمال في مدينة جدة. تم افتتاح الملتقى بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة دله البركة القابضة الأستاذ عبد الله صالح كامل، ثم انطلقت أعمال الملتقى، حيث اشتمل على خمسة جلسات حوارية بحضور ومشاركة قيادات دله البركة ورؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين وعدد من الضيوف.
تناولت جلسات الملتقى عدة محاور حيوية معاصرة حملت عناوين هامة منها "التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التحديات"، "استثمارات النمو في المملكة العربية السعودية، "العقار .. الفرص والتحديات"، "ارتفاع كلفة التمويل وانخفاض سعر صرف العملاات: أسبابها، التنبؤ بها، معالجتها". و"التوجهات المستقبلية لقطاع التشغيل".
وقد أشاد الرئيس التنفيذي لدله البركة المهندس عبد العزيز يماني بمستوى الحضور والتفاعل مع المواضيع المطروحة وعلق قائلاً: "إن دله البركة هي إحدى الشركات الوطنية التي تعمل في ظل توجيهات القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، فهي بذلك تعمل في مختلف القطاعات التي تتسق مع أهداف الرؤية، كالتطوير الحضاري والاستثمارات والسياحة وغيرها."
وفي ختام الملتقى تحدث محي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة عن الحوكمة واستراتيجية الاستدامة في كافة قطاعات دله البركة، وشكر كافة الضيوف على تلبية الدعوة ومشاركاتهم في كافة الجلسات الحوارية للملتقى.
وتعد دله البركة من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، وتتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.