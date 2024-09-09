"نطاق الخطر".. "مختص": الدرّاجات النارية للتوصيل مهدّدة لسلامة الأطعمة وقد تسبّب التسمّم

وأشار إلى أنه ووفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فالقاعدة الذهبية للحد من التسمّم الغذائي تتضمّن عدم ترك الطعام المطهي فيما يُسمى "نطاق الخطر"، وهي درجة الحرارة التي تتراوح بين 5 إلى 60 درجة مئوية تقريباً، وهو نطاق حراري حرج تتكاثر فيه البكتيريا بشكلٍ فائقٍ وسريع، حيث يمكن أن يتضاعف عددها في أقل من 20 دقيقة، خصوصاً الأطعمة عالية الخطورة؛ كاللحوم بما في ذلك الأسماك، وأيضا البيض ومنتجات الألبان، والبقوليات والأرز والمكرونة وغيرها.