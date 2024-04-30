"OMODA" و"JAECOO" تكشفان أول روبوت عالمي يمشي بالحركة البيولوجية

كشفت "OMODA" و"JAECOO"، أكثر العلامات ابتكاراً وابداعاً، في مؤتمراً صحفياً بأكبر معرض دولي للسيارات في العالم أقيم في العاصمة الصينية بكين، عن "MORNINE" (مورنيان)، أول روبوت عالمي يمشي بالحركة البيولوجية مثل نمط المشي الطبيعي للإنسان، تم تطويره بواسطة شركة Chery Automobile الشركة الأم لـ "OMODA" و"JAECOO"، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي AiMOGA.
ويصنف MORNINE (مورنيان) الذي يعمل بالكهرباء، كروبوت ذكي ثنائي القدم للخدمة البشرية، حيث يتضمن استخدامات مبتكرة لمحاكاة الطبيعة المختلفة وتقليد صورة الإنسان الرقمي بشكل وثيق.
وأكدت "OMODA" و"JAECOO" أن استراتيجياتها "منتجات الجديدة + تكنولوجيا الجديدة + نظام البيئي الجديد"، ستزود الروبوت بتقنيات وتطبيقات مبتكرة وإبداعية تنقله من كونه خبيرًا ذكيًا في متاجر التجزئة إلى أن يصبح رفيقًا حكيمًا في الحياة المنزلية، عبر تحسين التكنولوجيا تدريجيًا وتنويع الوظائف، مع التركيز على تطوير وتحسين السيناريوهات التطبيقية.
وشارك MORNINE في تفاعلات متعددة الوسائط مباشرة مع الضيوف في المؤتمر الصحفي، مقدماً أداءً تفاعليًا غنيًا بالذكاء الاصطناعي وتجربة غامرة أتاحت للحضور الاستمتاع بكامل سحر هذا الكائن الجديد القادم للمستقبل.
ولمحت "OMODA" و"JAECOO" بأنهما الاستمرار في الكشف عن سلسلة من الطاقة الجديدة، والتقنيات الجديدة، والتطورات في النظم البيئية الجديدة على المستوى العالمي، مما يدعوا المهتمين بتسخير التكنولوجيا لحياة أفضل على الأرض، التطلع إلى ما ستقدمه "OMODA" و"JAECOO"، من تكنولوجيا مبتكرة ونظم بيئية فريدة، تهدف الى تحقيق تطور جديد للتنمية المستدامة.
على صعيداً متصل، عرضت "OMODA" و"JAECOO" خلال معرض بكين الدولي عائلتها القوية من السيارات التي يتم صنعها بأحدث التقنيات والابتكارات والاختراقات التكنولوجية، والتي تقوم على بناء رابط بيئي مع المستخدمين يتجاوز مفهوم "مجرد سيارة"، بتطوير أنظمة بيئية متنوعة منها "حياة التكنولوجيا" و"حياة الموضة" و"حياة الطرق الوعرة"، وتقدم للمستخدمين تجربة سيارات أكثر تنوعا وشخصية وقيمة بيئية.
وعرضت "OMODA" و"JAECOO" أحدث التقنيات في مؤتمر صحافي للمنتجات الجديدة، حيث أطلقت العديد من التقنيات ذات الطاقة الجديدة، بما في ذلك "الجيل الثالثPHEV الهجين" الذي يتحدى ويتجاوز توقعات المستخدمين للمنتجات الهجينة، ويحقق القوة التنافسية بفضل التكنولوجيا القوية، إلى جانب سيارتي J7 PHEV وJ8 PHEV الجريئتين.
وقامت JAECOO بتطوير سلسلة جديدة تمامًا للطاقة الجديدة تدعم J7 PHEV وJ8 PHEV، من خلال نهج متعدد الجوانب، يعزز ميزتها في فئة السيارات الكهربائية الأكثر قوة وقدرة في الطرق الوعرة، حيث يحاكي نظام القيادة الذكية لسيارة J7 PHEV جميع الطرق ARDIS مع التركيز على وضعيات القوة، وتوفير الطاقة، والسلامة الفائقة، والدفع الرباعي في الطرق الوعرة، والتكنولوجيا الذكية، والحياة في الهواء الطلق. وهذه الميزات تجعلJ7 PHEV متقدمة في مجال سيارات الطاقة الجديدة في الطرق الوعرة.
وتميز طراز J8 PHEV بأداء القيادة الهادئة وتجربة القيادة الفاخرة المتميزة لنظام الدفع الرباعي الذكي، جعله يتربع على قمة سوق السيارات الجديدة ذات الطاقة الجديدة على الطرق الوعرة، بفضل دعم منصة JAECOO الهجينة الجديدة من الجيل الثالث للطرق الوعرة، مما يعيد تشكيل نظام القيم لسوق السيارات الجديدة ذات الطاقة الجديدة على الطرق الوعرة.