"OMODA" و"JAECOO" تكشفان أول روبوت عالمي يمشي بالحركة البيولوجية

وقامت JAECOO بتطوير سلسلة جديدة تمامًا للطاقة الجديدة تدعم J7 PHEV وJ8 PHEV، من خلال نهج متعدد الجوانب، يعزز ميزتها في فئة السيارات الكهربائية الأكثر قوة وقدرة في الطرق الوعرة، حيث يحاكي نظام القيادة الذكية لسيارة J7 PHEV جميع الطرق ARDIS مع التركيز على وضعيات القوة، وتوفير الطاقة، والسلامة الفائقة، والدفع الرباعي في الطرق الوعرة، والتكنولوجيا الذكية، والحياة في الهواء الطلق. وهذه الميزات تجعلJ7 PHEV متقدمة في مجال سيارات الطاقة الجديدة في الطرق الوعرة.